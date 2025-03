Juventusnews24.com - Coreografia Fiorentina, Vallesi rincara la dose: «50mila euro spesi benissimo, è un intercalare. Se è offensivo? Dico questo»

di Redazione JuventusNews24ladopo le polemiche post Juve: tutte le dichiarazioni del cantanteIl cantante e tifoso dellaPaoloè intervenuto a Radio FirenzeViola per analizzare la vittoria dei Viola contro la Juve, soffermandosi sulladei tifosi di casa contro i bianconeri. Una scelta che ha fatto molto discutere e per cui la società toscana è stata anche multata.PAROLE – «. Secondo me è geniale, non è nemmeno, perché è un. Dopo la vittoria contro la Juventus siamo tutti allegri. Vedi come in quattro giorni può cambiare l’umore di una città. C’è tanto godimento, non solo per la vittoria contro la Juventus, ma anche perché forse abbiamo visto la migliordell’anno».