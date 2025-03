Quifinanza.it - Cordata azera sull’ex Ilva, cosa prevede il piano di investimenti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato che la proposta migliore per l’acquisto di Acciaierie d’Italia, la società che controlla lo stabilimento exdi Taranto, è quella delladi società azere guidate da Baku Steel. I commissari potranno ora trattare direttamente con il futuro acquirente.L’di Taranto dovrebbe subire una trasformazione profonda, sia dal punto di vista occupazionale che da quello industriale. I dubbi sono però ancora molti, e passeranno per la trattativa sindacale e per l’approvazione del ministero della Salute.L’annuncio del Ministero sull’“I commissari mi hanno preannunciato che nella giornata di oggi invieranno una richiesta formale per essere autorizzati a un negoziato con il soggetto internazionale che ha fatto la proposta migliore, che verosimilmente sarà appunto quella della compagine”.