Juventusnews24.com - Coppola Juve, idea low cost per la difesa del futuro? Tutti gli ultimissimi aggiornamenti sul mercato bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24lowper ladelglisule sul centrale del VeronaIn casasi è iniziata a prendere in considerazione anche l’eventuale possibilità di una non qualificazione alla prossima Champions League, uno scenario da evitare ma che cambierebbe anche i piani per il.In questo caso potrebbero essere fatti investimenti lowsu profili che potrebbero rendere sempre meglio in. È il caso didel Verona, che potrebbe diventare un obiettivo concreto per la retroguardia. Lo riporta Tuttosport.Leggi suntusnews24.com