Sport.quotidiano.net - Coppa Italia Promozione: vince il Marina ma i fanesi avrebbero potuto raddrizzare la gara. Giovagnoli manca il gol, S.Orso eliminato

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 SANT’: Cominelli, Santarelli, (16’st Droghini), Burini, Rossetti,, Carloni, Catalani T. (45’st Romanelli), Catalani A., Pierandrei (29’st Ogiesoba), Daidone (33’st Cucinella), Massaccesi. All. Profili SANT’: Amadori, Montinaro, Rovinelli (1’st Grandicelli), Giunti, Fontana, Mattioli (18’st Ferri), Bastianoni, Moschella (28’st Frulla), Lepore, Palazzi, Tonucci (18’st Saurro). All. Cicerchia Arbitro: Mattia Gasparoni di Jesi Reti: 30’st Daidone (M)DI MONTEMARCIANO Ilringrazia Daidone e vola in finale diMarche. Si partiva dallo 0-0 delladi andata:e Sant’si ritrovano faccia a faccia dopo 2 settimane esatte, nellache valeva la finalissima. Saranno i ragazzi di Profili ad affrontare una tra Azzurra Colli e Trodica.