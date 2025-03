Coppa del Mondo di Sci di Fondo Pellegrino col cuore ma non basta | l’Azzurro è quarto nella Sprint

Leggi su Ilfaroonline.it

Tallin – Grandee grande impegno per Federicoindeldi Sci disi è piazzato ai piedi del podioin Tecnica Libera a Tallin.giornata di domani, la competizione iridata si sposta a Lahti, in Finlandia. Si svolgerà un’altrain Tecnica Libera. E’ la tappa finale del circuito, che si concluderà tra il 22 e il 23 marzo.Il racconto della gara – Fonte FISG/fisg.itUn sempre generoso Federicoa tecnica libera di Tallinn, Estonia, penultima tappa stagionale didelvinta ancora una volta da Johannes Høsflot Klæbo che si conferma imbattibile per salire a quota 96 successi nel massimo circuito.Poco dietro,arriva ad un passo dall’acciuffare il podio numero 43 della carriera, contando solo le prove individuali: poche settimane dopo l’argento iridato di Trondheim, il campione azzurro gioca al meglio le proprie carte in finale, ma perde l’attimo giusto nel tentativo di sbarazzarsi dello svedese Edvin Anger e si vede costretto ad accontentarsi della quarta piazza, alle spalle di Jules Chappaz ed Harald Amundsen che si sono contesi al fotofinish la piazza d’onore per poi chiudere ex aequo a 0?18 da Klæbo.