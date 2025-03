It.insideover.com - Contro i pirati e i cybercriminali gli Emirati mettono in campo i nuovi mercenari

GliArabi Uniti (EAU) costituiscono un caso unico nell’impiego dei, differenziandosi dalle esperienze in Angola, Sierra Leone e Nigeria sia per le motivazioni che per le modalità di utilizzo. Mentre in Africa il ricorso aiè spesso stato legato alla sopravvivenza di regimi fragili in contesti segnati da instabilità e conflitti interni, glisi distinguono per la loro stabilità politica e per la ricchezza derivante dal petrolio. Tuttavia, il Paese soffre di una carenza cronica di manodopera e competenze tecnologiche, soprattutto in ambito militare. Questa situazione ha spinto il Governo a utilizzareper colmare tali lacune, senza subire le stesse critiche internazionali che hanno colpito i Paesi africani. Ciò è attribuibile al peso geopolitico degli, le cui riserve petrolifere e ricchezze spingono le potenze occidentali a essere più prudenti nell’esprimere condanne, riservando critiche più severe a Stati più fragili e meno influenti.