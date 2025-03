Juventusnews24.com - Continassa Juve: squadra in campo senza Nazionali, le novità verso la ripresa contro il Genoa

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati edalla.Allenamento: le ultime dallaAnche nella mattinata di oggi, il gruppo, fatta eccezione ovviamente per isi è ritrovato allaper continuare la preparazione. Una sessione, quella di oggi, dedicata prevalentemente al lavoro atletico, che però ha anche previsto l’utilizzo del pallone. Nel weekend, ovviamente, non si gioca, e il gruppo usufruirà da domani a domenica di tre giorni di pausa, per ritrovarsi poi lunedì e iniziare a focalizzare il ritorno inin Serie A, sabato 28 alle 18il