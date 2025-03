Juventusnews24.com - Conte Juve (Gazzetta), i bianconeri non lo mollano! È il grande obiettivo per la prossima stagione ma… La posizione del Napoli è netta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24), inon lo: tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’allenatore delIl tema caldo in casacontinuerà a essere quello legato alla panchina della. La permanenza di Thiago Motta è sempre più in bilico e continuano a farsi avanti nuovi nomi in vista del prossimo campionato. Tra questi c’è sicuramente quello di Antonioche, come riportato da Ladello Sport, è ilper la. Ladelrimanee, visto il triennale firmato dall’ex bianconero, i partenopei sono certi della sua permanenza.Leggi suntusnews24.com