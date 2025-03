Spazionapoli.it - Conte alla Juve, l’annuncio lascia di sasso il Napoli: l’ha detto davvero

In queste ultime ore c’è stato un annuncio che riguarda il futuro di Antonio. Il, dopo la vittoria rimediata contro la Fiorentina, ha pareggiato a sorpresa a Venezia. Contro gli uomini di Eusebio Di Francesco, di fatto, i partenopei hanno rimediato solo un 0-0.Con questo pari, vista anche la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta nello scontro diretto, ilha visto aumentare a tre punti il proprio margine dvetta della classifica. Nel frattempo, però, bisogna registrare un annuncio che ha spiazzato i tifosi partenopei.Vladimir Jugovic: “Lantus deve prendere”A farlo, esattamente ai microfoni ufficiali del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, è stato un ex centrocampista della, ovvero Vladimir Jugovic:“Se credi in Motta devi continuare a puntare su di lui, ma se vuoi puntarementalitàallora devi cercare un allenatore che già la conosca.