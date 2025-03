Ilgiorno.it - Contatori hi-tech per le utenze Secam

La tecnologia tocca anche le utente domestiche di. L’installazione deielettronici dell’acqua al posto di quelli meccanici è già iniziata negli scorsi anni, ma nel corso del 2025 sarà effettuata a tappeto, Comune per Comune, fino a coprire l’intero territorio della provincia di Sondrio. Si tratta di strumenti che garantiranno all’utente maggiore consapevolezza dei propri consumi (anche nell’ottica di individuare perdite occulte all’interno dell’impianto di casa) e consentiranno adi emettere bollette prive di acconti su consumi stimati. Per svolgere questa attività, saranno pianificati gli appuntamenti con ciascuna utenza ancora dotata di misuratori di vecchio tipo. A tale scopo - sottolinea- è necessaria la collaborazione degli interessati, che dovranno comunicare eventuali modifiche dei propri contatti (numero di cellulare ed indirizzo e-mail e/o PEC) in modo da poter essere contattati facilmente dai tecnici installatori.