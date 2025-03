Consiglio UeMeloni | è un momento grave

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.20 Attesa per ilEuropeo a Bruxelles che cade "in uncomplesso per le dinamiche globali, e allo stesso tempo decisivo per il destino dell'Italia, Europa e Occidente". Meloni va in aula "con la speranza che il dibattito trovi tutti consapevoli del tempoche stiamo attraversando e che si possa ragionare su quali siano le scelte migliori per la nostra Nazione, con il senso di realtà e di responsabilità che si deve a momenti come questi". Così il premier suldi marzo che termina domani.