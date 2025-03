Quotidiano.net - Consiglio Ue, la diretta da Bruxelles. Von der Leyen: “Giorni decisivi per l'Europa”

Roma, 20 marzo 2025 - I leader dell'Unione europea si riuniscono oggi e domani aper ileuropeo. L'agenda è focalizzata su temi chiave: dalla competitività del mercato europeo - per frenare la 'guerra dei dazi' avviata da Trump - alla situazione in Ucraina e le politiche di difesa con il piano ReArm. Oggi si discuterà proprio sulla competitività della Ue, con particolare attenzione alle strategie per rafforzare l'industria e il mercato interno. Si terrà inoltre il Vertice Euro per discutere della situazione economica e finanziaria alla luce delle incertezze e dei rischi geopolitici attuali. A questa parte della riunione partecipano anche la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, e il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe.