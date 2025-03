Ilfattoquotidiano.it - Consiglio Ue, Crosetto: “Meloni ha mandato pieno su tutto, non c’è nessuna questione con la Lega”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a votare sì?hatotale su vari argomenti. Non c’è un ordine del giorno da votare, ci sono decisioni da prendere e condividere. Non è un incontro tecnico. Non c’èpolitica con lae nessun cambio nella strategia per costruire una difesa nazionale nell’ambito Nato. Purtroppo è necessario rafforzare la difesa, c’è unatecnica su come farlo e su come queste spese non tocchino altre voci sul sociale o sui tassi d’interesse. C’è l’idea di un’Europa che possa agire in due modi, o come si è fatto col covid o su scelte nazionali. Distinguo della? Ha visto le votazioni ieri. Io non mi sento condizionato con la, ho ottimi rapporti con loro. Non vedopolemica con la. Sono preoccupato dal fatto che l’Italia se subisse un attacco non sarebbe in grado di difendersi.