Lapresse.it - Consiglio Marche, il 25 marzo nuova seduta con apertura dedicata a Carlo Urbani

Martedì 25, a partire dalle ore 10, ilregionale dellesi riunirà inassembleare aperta per la celebrazione della ‘Giornata‘, prevista dall’art.2 della legge regionale n.42 del 3 agosto 2020.Al termine dellaaperta i lavori d’Aula proseguiranno inordinaria con l’esame di atti di indirizzo inerenti l’argomento trattato durante laal medico della Sars.L’ordine del giorno prevede, dopo le interrogazioni, la proposta di legge per il ‘riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco delle’ (relatori i consiglieri Marco Ausili, FdI, per la maggioranza, e Renato Claudio Minardi, Pd, per la minoranza). In coda le mozioni su automotive, crisi industriali e organizzazione del sistema delle emergenze/urgenze.