Conservatorio Franci | Manutenzione infinita ma tante soddisfazioni

Siena La musica, l’arte dei suoni. A Siena si coltiva la passione di studiare uno strumento, di gustare un concerto di musica classica, di immergersi in quel jazz che non è più solo per palati sopraffini. E uno dei pilastri di tanta ricchezza culturale è ilRinaldo. Al timone Anna Carli, protagonista nazionale di quel lungo processo di statalizzazione che ha coinvolto molti conservatori italiani. "La statalizzazione è stata imporper i nostri istituti ma si è portata dietro anche nuove sfide: i conservatori, nei prossimi anni, saranno soggetti alla stessa valutazione delle università. Dobbiamo ragionare in termini universitari con una sostanziale differenza: noi abbiamo lezioni docente-alunno, quindi testa a testa. L’organizzazione del lavoro è molto diversa, per certi versi più complessa, rispetto a quella dell’università".