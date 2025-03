Thesocialpost.it - Coniugi uccisi a Cagliari: l’ipotesi del soffocamento con i cuscini

Luigi Gulisano e Marisa Dessì sono morti ail 5 dicembre. La coppia aveva 79 e 82 anni. Gli investigatori pensano a uncon. La casa si trova in via Ghibli.Leggi anche: Strage Paderno, Riccardo Chiarioni parzialmente incapace di intendere e volere: “Viveva tra realtà e fantasia”.Il movente: problemi economiciIl figlio minore Claudio Gulisano è in arresto. Ha 44 anni. Gli inquirenti credono: il nitrito di sodio è una falsa pista. Forse serve per simulare un’intossicazione da funghi. Claudio Gulisano ha problemi economici. Il padre gli aveva regalato un market. Il market è fallito. I genitori avevano proprietà in città. Il figlio voleva l’eredità.La ricostruzione dei fattiIsono morti il 4 dicembre. Hanno fatto colazione. Non hanno pranzato.