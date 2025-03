Lanazione.it - Confcommercio: formazione e lavoro, la presentazione del corso gratuito per macellaio

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 marzo 2025 – Lunedì 24 marzo, alle 15, presso l’Accademia del Gusto di Arezzo (via Newton 36), si terrà ladelprofessionalizzanteper diventare, un’iniziativa pensata per formare nuovi esperti nella lavorazione e preparazione delle carni. Il mondo della macelleria, ricco di tradizione e sempre alla ricerca di nuove figure professionali, offre un'opportunità concreta a chi desidera entrare in questo affascinante settore. Il direttore dell’agenzia formativa diStefano Orlandi illustrerà nel dettaglio il programma dele il calendario delle lezioni, fornendo tutte le informazioni necessarie per chi è interessato all’iscrizione. Sarà inoltre possibile incontrare alcuni maestri macellai, professionisti con anni di esperienza nel settore e parte del corpo docenti del, che condivideranno il loro pere offriranno consigli preziosi.