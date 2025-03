Game-experience.it - Concord continua a sorprendere: da flop assoluto a gioco ricercato e costosissimo su eBay

Lanciato nell’agosto 2024 e ritirato dopo appena due settimane per l’assenza di giocatori,è diventato uno dei peggioridella storia videoludica. Tuttavia, proprio questo fallimento lo ha reso un oggetto di culto tra i collezionisti. Oggi, le copie fisiche delsono introvabili e stanno raggiungendo prezzi esorbitanti su, con alcune aste che superano le 300 sterline (circa 360€).Come segnalato da PushSquare, nonostantenon sia più giocabile il supporto online è stato completamente rimosso e il titolo non è più acquistabile in digitale – la sua rarità lo ha reso un pezzo ambito nel mercato del collezionismo videoludico. Certo, chi lo compra a prezzi folli non potrà farci nulla se non esporlo su uno scaffale, ma sembra che il valore di questostorico stia crescendo nel tempo.