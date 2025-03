Ilrestodelcarlino.it - Concimi maleodoranti, accordo Comune-Cab

Stop agli odori durante il periodo di concimazione dei campi. È questo l’obiettivo - quello di ridurre i disagi legati agli odori sgradevoli - che si cercherà di raggiungere la prossima estate grazie all’siglato tra l’amministrazione comunale e la Cab di Cervia riguardante il piano concimazione nei terreni della cooperativa agricola. L’, infatti, ha ad oggetto gli odori odori derivanti dallo spandimento diorganici. Nei giorni scorsi il sindaco Mattia Missiroli ha incontrato i vertici della cooperativa agricola, dopo le segnalazioni pervenute nello scorso mese di agosto da parte di cittadini residenti, in particolare dalle frazioni di Castiglione e Savio, che lamentavano la presenza di odori sgradevoli dell’aria. Al riguardo, spiega l’amministrazione comunale in una nota, "sono state ottenute garanzie affinché nella prossima stagione le operazioni di spandimento siano limitate ad un numero ristretto di giornate, evitando il mese di agosto e la zona di Tantlon, e cercando di interrare rapidamente il prodotto, per ridurre la produzione di odori".