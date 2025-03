Conciliazione per le controversie telefoniche, partito da Firenze il tour del Corecom

Leggi su Corrieretoscano.it

– Uno strumento in più per i consumatori per difendere i proprio diritti nei confronti delle compagnie. Èil 19 marzo dail Conciliaweb, la nuova campagna deldella Toscana per diffondere il servizio a favore dei cittadini e rafforzare la tutela dei diritti dei consumatori nei servizi di telecomunicazioni. Il Comitato regionale per le comunicazioni ha incontrato amministratori comunali e operatori degli Uffici relazioni con il pubblico della Città metropolitana per illustrare le opportunità nel dettaglio e favorire la diffusione dell’informazione tra i cittadini. Iltoccherà anche Livorno il 24 marzo, per coinvolgere i Comuni dell’Area vasta nord ovest, e a Siena il 2 aprile per i Comuni Area vasta sud est.Questa mattina alWelcome Center in piazza della Stazione, sono intervenuti il presidente deldella Toscana, Marco Meacci, con Bianca Maria Giocoli e Carlotta Agostini, che fanno parte del Comitato, l’assessore al personale, anagrafe, protezione civile, smart city, innovazione e intelligenza artificiale del Comune di, Laura Sparavigna, e, in collegamento video, il direttore di Anci Toscana, Simone Gheri.