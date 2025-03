Juventusnews24.com - Conceicao Juventus: alla Continassa restano fiduciosi ma il riscatto ora è meno certo. Le condizioni per strapparlo al Porto

arrivano notizie rassicuranti sul fronte Francisco Conceicao, l'esterno che il calciomercato Juventus ha strappato al Porto alla scorsa estate con la formula del prestito secco per poi andare a ridefinire un anno dopo la sua situazione. Alla Continassa restano fiduciosi circa una sua permanenza in bianconero anche per le prossime stagioni ma il tutto è legato, come riporta la Gazzetta dello Sport, all'eventuale qualificazione alla prossima Champions: senza la Juve perderebbe risorse e appeal.