Ilfattoquotidiano.it - Con ‘Il Sogno’ Benigni fa un pezzo di storia della tv. E non era affatto in una posizione comoda

È partito piano ilcon il suo Sogno. Per una ventina di minuti ha girato un po’ a vuoto tra omaggi alle autorità, preoccupazioni per la pace ed elenchi delle meraviglie inventate dagli europei che mi hanno fatto temere una replica delle banalità proposte da qualcuno sabato scorso in Piazza del popolo. Poi però quando ha cambiato passo non l’ha fermato più nessuno ed è venuta fuori una serata televisiva di quelle che vanno direttamente nella.Per questa collocazione è stato decisivo il contributo di Giorgia Meloni e il suo attacco in Senato al manifesto di Ventotene. Poiché molti si chiedono quale sia stata la vera ragione di quel suo intervento, quale fine reale nasconda (distrazione dai veri problemi? rassicurazione degli alleati? trappola per gli avversari?), io credo di conoscere il mistero: nulla di tutto questo, era semplicemente un promo del programma di Rai uno.