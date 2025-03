Bolognatoday.it - Comunità solari e Cer, tra opportunità e ostacoli. A che punto siamo a Bologna

Leggi su Bolognatoday.it

Le decisioni imposte dall’alto non funzionano. Questo dovrebbe essere un principio ormai cardine di tutte le politiche, dal contesto locale a quello internazionale. Lo è senz’altro del progetto 100 Climate-neutral and smart cities by 2030 che vede 100 città europee unite nello sforzo di.