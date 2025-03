Anteprima24.it - Comunità Montana del Fortore, verso la stabilizzazione degli Operai

Tempo di lettura: 2 minutiAltro importantissimo tassello per la definizione, ormai imminente, dellaOTD (A Tempo Determinato) in forze alladel. Nella giornata odierna è stata infatti siglata una storica intesa, che fa seguito e integra quella già raggiunta lo scorso 19 dicembre, tra il presidente dell’ente montano Zaccaria Spina e i rappresentanti delle sigle sindacali (Alfonso Iannace per la Fai-Cisl, Carlo Ceccarelli per la Flai-Cgil e Alfredo Di Rubbo per la Uila Uil) per implementare la documentazione già inviata in vista della riunione del Tavolo di Partenariato che dovrà chiudere la partita. Ha partecipato all’incontro, in video-conferenza, il Rup del Settore Agricoltura e Foreste delladel, Pietro Giallonardo.