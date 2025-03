Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Una nuova scuola all’avanguardia e inclusiva Un’opera strategica del valore di 47 milioni di euro

Puntomagazine.it - Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta: “Una nuova scuola all’avanguardia e inclusiva. Un’opera strategica del valore di 4,7 milioni di euro”

Lain sopralluogo al cantiere: “A pieno ritmo i lavori per la costruzione dellainfrastruttura. Sarà uno spazio funzionale e accogliente, dotato di servizi e comfort”Si intensificano i lavori per la realizzazione dellanella frazione di Sava, un progetto di fondamentale importanza per la comunità locale.infrastrutturale finanziata per un totale di 4,7di: l’intervento prevede l’abbattimento e la ricostruzione dellaelementare “Santa Maria delle Grazie“, con un significativo adeguamento funzionale degli spazi interni ed esterni. Il progetto dell’edificio scolastico prevede una superficie lorda di circa 3.000 mq, distribuiti su tre livelli, con ambienti scolastici moderni e funzionali. Lastruttura sarà in grado di ospitare fino a 250 alunni, rispetto ai 175 attuali, rispondendo così alle esigenze della crescente popolazione scolastica.