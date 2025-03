Ilfattoquotidiano.it - Comitato Paralimpico, è finita l’era di Luca Pancalli (e anche i suoi delfini non se la passano bene)

Il 2025 sarà un anno di rivoluzioni per la governance dello sport italiano. Le attenzioni sono tutte concentrate sul futuro del Coni e di Giovanni Malagò, se riuscirà a strappare al governo una proroga per il quarto mandato o dovrà ritirarsi a giugno, come previsto dalla legge.nel, però, si annunciano grandi cambiamenti: dopo 20 anni, finiràdi, che governa il movimento da sempre, dal 2005 quando fu fondato il Cip sotto il Governo Berlusconi (mada prima, visto che era alla guida già della precedente Federazione Sport Disabili).ha annunciato ufficialmente negli scorsi giorni ciò che era nell’aria da settimane: non si ricandiderà alle prossime elezioni. Un passo indietro che ne nascondeva in realtà un altro in avanti: punta a fare il salto proprio al Coni e a raccogliere l’eredità di Malagò, sarebbe candidato gradito al ministro Andrea Abodi (da capire seai presidenti federali, che poi sono quelli che votano).