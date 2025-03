Come iscriversi al FAI per partecipare alle Giornate FAI di Primavera 2025

Leggi su Funweek.it

LeFAI di, in programma il 22 e 23 marzo, rappresentano un’occasione unica per visitare luoghi solitamente inaccessibili e scoprire tesori nascosti in tutta Italia.Per accedere ad alcune visite esclusive o evitare code, è consigliato (e in molti casi necessario) essere iscritti al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.Eccofare: Perchéal FAI?Accesso prioritario e visite esclusive durante leFAISostegno concreto alla tutela del patrimonio artistico e naturalistico italianoAgevolazioni e sconti in oltre 1.500 siti culturali e partner in tutta Italia:Vai sul sito ufficiale: fondoambiente.itClicca su Iscriviti al FAIScegli la tua tipologia di iscrizione (singolo, coppia, famiglia, giovani sotto i 35 anni o sostenitore)Compila i dati richiesti e procedi al pagamento online in pochi minuti Quanto costa?Giovani under 35: 15€Iscrizione ordinaria: 39€Coppia: 60€Famiglia: 66€Sostenitore: 80€ Si può fare anche in loco?Sì! Durante leFAI sarà possibiledirettamente nei luoghi aperti, presso i punti informativi gestiti dai volontari.