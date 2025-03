Liberoquotidiano.it - Colpo pazzesco a Roma: vinti 88 milioni al Superenalotto. Choc: come ha scelto i numeri il fortunato

al. Un sei da 88. La combinazione vincente del concorso di stasera è 36 - 40 - 49 - 54 - 66 - 83 - jolly 14 - superstar 44. La giocata vincente è stata realizzata a"presso il punto vendita Angeletti Marco situato in via della Giustiniana, 271, tramite Quick pick". Grande festa dunque nella Capitale. La schedina vincente è stata generata tramite il sistema Quick Pick, una modalità che consente ai giocatori di far scegliere icasualmente dal terminale, senza dover compilare manualmente la schedina. Questo metodo, sempre più popolare tra i partecipanti, ha permesso al vincitore di centrare l'incredibile combinazione senza alcuna strategia premeditata, rendendo la vittoria ancora più sorprendente e casuale. L'evento ha già scatenato reazioni sui social, con l'hashtag #che è rapidamente diventato trending su X.