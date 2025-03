Ilnapolista.it - Colpi bassi, diffamazioni e denunce anonime: il New York Times racconta il “conclave” del Cio

Un. La corsa alla carica più potente dello sport sport mondiale, la presidenza del Comitato Olimpico Internazionale, èta dal Newcome “avvolta nel segreto e nei regolamenti bizantini di un club ristretto con 130 anni di storia”, e ora nelle sue fasi finali s’è fatta “strana e molto spiacevole”, piena die campagne diffamatorie. In campo ci sono il Principe Feisal Al Hussein, membro della famiglia reale giordana, David Lappartient, Presidente francese dell’UCI, Johan Eliasch, Imprenditore miliardario nato in Svezia e residente in Gran Bretagna presidente della FIS, Juan Antonio Samaranch Jr, figlio dell’omonimo ex presidente del Cio, Kirsty Coventry, unica donna nuotatrice in pensione dello Zimbabwe, oro olimpico nel 2004 e nel 2008, Morinare Watanabe, presidente giapponese della Federazione Internazionale di Ginnastica.