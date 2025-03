Terzotemponapoli.com - Collovati: ”Vittoria di Bergamo chiara prova di forza dell’Inter, tutto può ancora succedere”

Fulvio: “die nettadi, Conceicao può lasciare due Coppe nella bacheca del Milan. Juventus? Non c’è nulla che stia funzionando!”Raggiunto in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it, Fulvioha espresso le proprie considerazioni su diversi temi della Serie A: nell’estratto seguente, le parole disulla lotta Scudetto e sulla stagione di Milan e Juventus. Queste le sue parole: L’esito del big match tra Atalanta ed Inter è una sentenza per la lotta Scudetto, oppure il Napoli e gli stessi bergamaschi possonosperare?“Dal punto di vista numerico no, non si tratta di un messaggio definitivo, però è una netta edi. Non è semplice vincere a, contro un’Atalanta reduce dallaper 4-0 in casa della Juventus.