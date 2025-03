Lanazione.it - "Collaborazione alle indagini e risarcimenti"

BIENTINAIn una nota diramata ieri dopo aver preso atto dello sviluppo delledel disastro di Calenzano, Eni dichioara la propria "piena disponibilità a collaborare con l’autorità giudiziaria e la volontà di risarcire le famiglie delle vittime e chi ha subito danni a Calenzano" e confermare di voler "contribuire a individuare le cause e le dinamiche ad esse associate all’origine dell’incidente" dello scorso 9 dicembre. Nella stessa nota la società "prende atto delle informazioni di garanzia annunciate ed emesse dalla procura di Prato in relazione all’incidente al deposito di Calenzano". "Come appreso – si legge nel documento diffuso da Eni a fine mattinata – gli avvisi hanno riguardato responsabili e operatori di aree tecnico operative della direzione Refining Revolution and Transformation di Eni legateattività del deposito, esponenti della ditta fornitrice Sergen, nonché la stessa Eni per la responsabilità ex legge 231, e consentiranno il proseguo delle attività investigative anche con il coinvolgimento dei soggetti interessati".