Ilrestodelcarlino.it - "Col Notaresco sfida difficile, tre vittorie e siamo salvi"

"Sono soddisfatto finora della mia stagione e di quella della squadra, sono solo un po’ amareggiato per non aver ancora segnato. Ci sono andato vicino varie volte, l’occasione più nitida contro il Chieti, in casa, con un tiro al volo". Jacopo Morganti domenica ci proverà a gonfiare la rete, su un campo che conosce bene come quello di, anche se il suo compito principale sarà quello di difendere. Morganti, terzino di Ascoli Piceno, classe 2001, ha vestito il rossoblu della formazione abruzzese da under, nella stagione 2019-2020, quella caratterizzata dal Covid, con ildi mister Vagnoni, ex Castelfidardo, che sfiorò la vittoria del campionato vinto poi dal Matelica. Morganti è ormai esperto della quarta serie affrontata, oltre che con ile Castelfidardo, anche con Castelnuovo Vomano e Montegiorgio.