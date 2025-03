Metropolitanmagazine.it - Coco 2 della Pixar arriverà nel 2029, annuncia Disney

torneranno nella Terra dei Morti Viventi per “2”, la cui uscita è prevista per il. Il CEO, Bob Iger, hato il sequel durante l’assemblea annuale degli azionistisocietà. “Sebbene il film sia solo nelle fasi iniziali, sappiamo che sarà pieno di umorismo, cuore e avventura“, ha detto. “E non vediamo l’ora di condividere altro presto“. Il regista di “” Lee Unkrich tornerà a dirigere con Adrian Molina. Mark Nielsen, noto per “Toy Story 4” e “Inside Out 2”, sarà il produttore. Il film originale del 2017 è stato un successo di critica e pubblico, vincendo due Oscar e incassando oltre 800 milioni di dollari al botteghino mondiale. La storia segue il dodicenne Miguel, che sogna di diventare musicista nonostante il divieto di cantare e ballare imposto dalla sua famiglia da generazioni.