Coco 2 | annunciato il sequel del film Pixar!

2:ildel!L’amministratore delegato della Disney, Bob Iger, ha appena rivelato, durante l’incontro annuale con gli azionisti dello studio, che2 si farà, ed è stata fissata un’uscita in sala nel 2029. “Anche se ilè solo nelle fasi iniziali, sappiamo che sarà pieno di umorismo, cuore e avventura”, ha detto Iger, stando a quanto riportato da Deadline. “E non vediamo l’ora di saperne di più”. Ilriunirà il team che ha realizzato iloriginale, tra cui il regista premio Oscar Lee Unkrich (noto anche per Toy Story 3) e il co-regista Adrian Molina. Il produttore premio Oscar Mark Nielsen (Toy Story 4, Inside Out 2) si occuperà invece di produrre il.Di cosa parla?Il(qui la recensione) dellaha introdotto Miguel, un dodicenne che sogna di diventare un musicista nonostante il divieto di fare musica imposto dalla sua famiglia da generazioni.