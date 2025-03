Lopinionista.it - Cna: “Tempi troppo stretti per accedere ai 320 milioni per l’autoproduzione”

ROMA – Con la pubblicazione del decreto direttoriale del Mimit le piccole imprese possonoai 320di euro per realizzare impianti da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo previsti dal RepowerEu ma ieccessivamente riper la presentazione delle domande rischiano di pregiudicare l’efficacia della misura molto attesa dal sistema produttivo. È quanto rileva CNA dopo la pubblicazione del provvedimento che definisce le procedure peral contributo. Il decreto ha previsto un meccanismo a sportello gestito da Invitalia con una finestra temporale molto stretta per l’invio delle domande: la piattaforma informatica infatti sarà operativa a partire dal prossimo 4 aprile con chiusura dei termini il 5 maggio. Per la valutazione delle richieste, Invitalia avrà 120 giorni.