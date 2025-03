Spettacolo.periodicodaily.com - Cmqmartina, La Regina della Nu-Dance Italiana Torna con “BRIANZOLA ISSUES”

Lanua farci ballare con il suo nuovo album, “”, in uscita domani, venerdì 21 marzo, per Columbia Records/Sony Music Italy.“”, Un Album Che Racconta la BrianzaLa talentuosa cantautrice, conosciuta come lanu-, è pronta a farci ballare di nuovo con il suo attesissimo nuovo album, “”, in uscita venerdì 21 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy. Scopri di più sull’album qui.“” è un’opera che esplora l’atmosfera intima e malinconicaBrianza, terra natale dell’artista. Con sonoritàche caratterizzano la sua musica,ci invita a ballare e a confrontarci con i nostri demoni interiori. Collaborando con produttori di talento come Ceri, okgiorgio, Simone Bertolotti, Estremo e SPX, l’album promette di essere un viaggio emozionante.