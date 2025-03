Unlimitednews.it - Cleveland ancora ko, vincono Oklahoma, Houston e Lakers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –perdee da oggi èCity la squadra migliore della Lega. Forse con la testa già ai play-off, i Cavaliers incassano il terzo ko di fila (123-119 per Sacramento), nonostante Mobley trovi 22 dei suoi 31 punti negli ultimi 15 minuti e Mitchell chiuda con 26 punti.Fra l’altro i Kings, trascinati da DeRozan (27 punti), erano privi di Sabonis e LaVine.scende dunque a 56-13 mentreCity si porta a 57-12 superando Philadelphia 133-100. I Thunder si permettono di lasciare a riposo Gilgeous-Alexander, ci pensano Jaylin Williams (19 punti, 17 rimbalzi e 11 assist) e Aaron Wiggins (26 punti) ad affondare i rimaneggiati Sixers (out Maxey e Oubre jr, stagione finita per Embiid e George).OKC è anche vicina a blindare il primo posto a Ovest, dove la lotta per le altre posizioni è più serrata che mai.