Ilgiornaleditalia.it - Cleveland ancora ko, vincono Oklahoma City, Houston e Lakers

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Per Fontecchio 2 punti nel successo di Detroit su Miami NEW YORK (STATI UNITI) -perdee da oggi èla squadra migliore della Lega. Forse con la testa già ai play-off, i Cavaliers incassano il terzo ko di fila (123-119 per Sacramento), nonostante Mobley trovi 22 dei suo