Clamoroso in Nba Boston Celtics acquistati per 61 miliardi È record nella storia Usa

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Passaggio di consegne storico in Nba. I, campioni in carica, vengono ceduti per 6,1di dollari. Una cifra mai vistadello sport americano. Come riportato dalGlobe, la franchigia è stata rilevata da Bill Chisholm, amministratore delegato e co-fondatore di Symphony Technology Group, società di private equity .