Clamoroso Amadeus | su Nove? No ecco su quale poltrona tv lo ritroveremo

, Cristiano Malgioglio e Elena D'Amario sono i giudici della nuova edizione del serale di Amici di Maria De Filippi che partirà sabato 22 marzo. Prima dell'annuncio ufficiale, atteso per domani, la conferma arriva, come da tradizione, via social con i post del pubblico che stanno assistendo in studio alla registrazione della puntata. Nel frattempo, durante il daytime del talent di oggi, è stato annunciato il ritiro del ballerino Dandy a causa di un problema fisico che non gli permette di affrontare il serale. Intanto a maggio, in prima serata su Canale 5, riparte 'L'Isola dei Famosì, con il debutto di Veronica Gentili alla conduzione. La conferma arriva da Mediaset, spiegando che "la scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un'edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality".