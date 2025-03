Quotidiano.net - CK Hutchison: Profitti in Calo del 27% nel 2024, Tensioni Geopolitiche e Accordo Panama

CK, holding del miliardario ultranovantenne di Hong Kong Li Ka-shing, ha annunciatoindel 27% nel, a 17,1 miliardi di dollari di Hk (2,2 miliardi di dollari Usa), deludendo le stime degli analisti a 22,5 miliardi, scontando lee la domanda dei consumatori più debole, in un contesto di venti contrari. I ricavi, ha spiegato una nota inviata alla Borsa di Hong Kong che non menziona l', si sono attestati a 476,7 miliardi, in frenata sui 462 miliardi del 2023, per un dividendo unitario annuale sceso da 2,53 a 2,2 dollari. La conglomerata, finita nella disputa tra Stati Uniti e Cina per il controllo del Canale di, ha ceduto a inizio marzo le attività portuali globali fuori dalla Cina, comprese le operazioni nel canale centroamericano, al consorzio guidato dal colosso americano BlackRock per 19 miliardi di dollari.