Romadailynews.it - Civitavecchia, fermati con 7 chili di droga in auto: due arresti

Leggi su Romadailynews.it

Bloccati al casellostradale disud con cocaina e hashishLe Fiamme Gialle del comando provinciale di Roma hanno fermato un’nei pressi del casellostradale disud, scoprendo a bordo un carico di: 104 grammi di cocaina e 65 panetti di hashish, per un totale di circa 7 chilogrammi. I due occupanti del veicolo, entrambi di origine sinti, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Dopo il fermo, il maggiorenne è stato condotto nella casa circondariale “Borgata Aurelia”, mentre il minorenne è stato affidato al Centro di prima accoglienza di Roma, su disposizione delle procure die del Tribunale per i minorenni della Capitale.L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico di, che negli ultimi sei mesi ha portato al sequestro di oltre 12di stupefacenti ai casellistradali dinord, sud e Santa Severa, con l’arresto di otto persone.