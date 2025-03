Liberoquotidiano.it - CityLife, il nuovo polo gastronomico di Milano

Milano è una città in continuo fermento, dove la ristorazione gioca un ruolo centrale nell'esperienza di chi la vive. In particolareè diventata unsempre più vivace, con l'apertura di nuovi ristoranti che offrono esperienze culinarie diversificate. L'area ospita proposte che spaziano dalla cucina tradizionale italiana a interpretazioni più moderne, con particolare attenzione alla qualità degli ingredienti e alla sostenibilità. Tra le nuove aperture, si possono trovare locali che valorizzano la cucina regionale con piatti tipici rivisitati in chiave contemporanea, così come ristoranti che esplorano sapori di altre regioni italiane o internazionali, dal Mediterraneo all'Asia. Non mancano opzioni orientate al benessere, con menu focalizzati su ingredienti biologici, piatti vegetariani e soluzioni a basso impatto ambientale.