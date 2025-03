Spazionapoli.it - Cittadinanza Mertens, tutto sull’evento: potrebbe esserci un annuncio speciale

Leggi su Spazionapoli.it

L’idea diper celebrare il conferimento dellaonoraria: un evento straordinario con anche un.La notizia di ieri ha senza dubbio fatto molto piacere a tutti i tifosi del Napoli: Driesdiventerà un cittadino onorario di Napoli. L’è arrivato ieri e tutti i tifosi del Napoli già attendono con ansia questo evento che sugellerà in modo definitivo l’immortale legale fra “Ciro” e la città di Napoli.La delibera per il conferimento era “nel cassetto” da tre anni ma è pronta ad uscire fuori con la regia del Sindaco Manfredi, come confermato ieri dall’amministrazione comunale., che evento per il conferimento dellaL’edizione odierna di “Repubblica” riporta ulteriori dettagli. L’appuntamento sarà il 6 giugno al Maschio Angioino nella Sala dei Baroni, stessa sede scelta per l’ultimo conferimento dellanapoletana in ambito calcistico, cioè quella di Luciano Spalletti.