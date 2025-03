Napolipiu.com - Ciro Ferrara: “Napoli, credici fino alla fine! Conte? Il suo futuro è in azzurro”

: “? Il suoè in”">L’ex capitano dele commentatore di DAZN,, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, soffermandosi sulla convocazione dei cinque azzurri in Nazionale, sul cammino del club in campionato e suldi Antonio.L’importanza degli italiani nele in Nazionale«Il fatto che Spalletti abbia convocato cinque giocatori delè una cosa bellissima. Lo dicevo proprio a Manna prima di Venezia-, non è un caso che le prime due in classifica abbiano tanti italiani. Questo fa beneNazionale italiana, ai club e all’intero movimento calcistico. Avere un’ossatura italiana è fondamentale, perché può fungere da supporto per gli stranieri, aiutandoli a comprendere meglio il nostro calcio.