Lettera43.it - Cio, l’ex nuotatrice dello Zimbabwe Kirsty Coventry eletta presidente

è la nuovadel Cio. A Costa Navarino, in Grecia, la 41enne ex campionessa olimpica di nuoto ha conquistato la guida dell’organizzazione, diventando la prima donna e la prima africana a ricoprire questo ruolo., attuale ministrasport, ha battuto gli altri sei candidati al primo turno, un successo che porta anche la firma di Thomas Bach,uscente, il quale aveva sostenuto apertamente la sua candidatura. «Spero che questo voto sia di ispirazione per molte persone. Oggi i soffitti di cristallo sono stati infranti e sono pienamente consapevole delle mie responsabilità come mo. La ragazzina che ha iniziato a nuotare nellotanti anni fa non avrebbe mai potuto sognare questo momento», ha dichiaratodopo l’elezione.