Cio le pressioni della Russia su Coventry | Ci aspettiamo di tornare sul podio olimpico Putin si congratula

Lo sport mondiale saluta in queste ore la nuova presidente del ComitatoInternazionale, Kirsty. Per la prima volta nella storia sarà dunque una donna a guidare il CIO, succedendo così a Thomas Bach che ha ricoperto il ruolo dal 2013. La ex nuotatrice classe 1983 dello Zimbabwe diventerà anche la prima persona africana al comando del comitatoe sicuramente avrà la questionecome uno dei temi più scottanti da dover gestire.LE PAROLE DIDOPO LA VITTORIAEcco quindi che le massime autorità russe si sono subito fatte sentire dopo i risultati delle elezioni presidenziali del CIO. Tra i messaggi dizioni per Conventry c’è infatti anche quello di Vladimir. Tramite un telegramma pubblicato sul sito del Cremlino, il presidente russo ha infatti pubblicamente esaltato l’elezionedue volte campionessa olimpica dei 200 dorso.