Cio ecco la prima presidente | Kirsty Coventry succederà a Bach

(Adnkronos) – Il Cio ha la suaè ladonna a essere eletta a capo del Comitato Olimpico Internazionale, riunitosi a Costa Navarino in Grecia, ea Thomas, che lascerà la guida dell’organizzazione dopo 12 anni., 41 anni ed ex nuotatrice dello Zimbabwe, da anni ha intrapreso una carriera politica ed entrerà in carica ufficialmente il prossimo 25 giugno con un mandato di otto anni. Nel passaggio di consegnesi dimetterà anche da membro del Cio e rimarrà in carica comeonorario. Uno dei suoi primi compiti sarà quello di supervisionare gli ultimi preparativi per le **Olimpiadi invernali di Milano Cortina**, a meno di un anno dall’inizio dei Giochi. Ma chi è? “La giovane ragazza che iniziò a praticare nuoto in Zimbabwe qualche anno fa non avrebbe nemmeno sognato un momento come questo.