Cinema Borgonzoni | Tax credit aperto da novembre con 475 domande arrivate

“Sul taxvoglio chiarire una cosa perché c’è confusione”, spiega a LaPresse il sottosegretario al Mic, Lucia. “Il taxdacon 475tra, tv e internazionale – aggiunge– sono stati fatti anche i selettivi. Quello che è rimasto sospeso sono i selettivi sulla serialità, la nuova linea che abbiamo messo quest’anno. Poi sappiamo tutti che c’è stato il ricorso al Tar e quindi sono state fatte le modifiche che abbiamo riportato in un documento solo già condiviso da Mef, MiC e Mimit per cui su quel frangente a oggi ci sono 34 produzioni in Italia”. “Poi ieri l’altro abbiamo fatto un incontro per l’intelligenza artificiale, con i vari paletti che avevano messo e con Netflix venuto incontro alle richieste di agenti e attori, siamo riusciti a sbloccare una serie di contratti che erano fermi e quindi partono anche quelle produzioni”, ha concluso.