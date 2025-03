Agi.it - Cinà trionfa a Miami, da "Pallino" a stella del tennis

AGI - È cresciuto a pane e, e nel suo caso non si tratta di un'immagine banale ma di pura realtà. Federico, il 17enne palermitano che ieri a, nel primo match della sua vita nel circuito ATP si è concesso il lusso di battere da 441 del ranking mondiale (grazie alla vittoria è già 369) il numero 67 del mondo Francisco Comesana, ha la racchetta in mano da quando aveva due anni. È figlio d'arte, la madre Susanna Attili è stata una giocatrice di buon livello ma le grandi emozioni delle ha sempre respirate in casa e nei grandi templi internazionali della racchetta grazie al papà Francesco, che prima di lui ha allenato una top come Roberta Vinci. Federico allora era considerato un po' il portafortuna dell'azzurra: a 7 anni era nel box nel giorno della storica vittoria di Roberta contro Serena Williams in semifinale agli US Open nel 2015, prima della finale tutta tricolore persa contro Flavia Pennetta.